Павлюченко назвал позиции, которые необходимо усилить «Спартаку» этой зимой

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко ответил, что необходимо сделать красно-белым, чтобы побороться за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне. После первой части сезона московская команда набрала 29 очков и на текущий момент занимает шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

— Что нужно сделать «Спартаку», чтобы побороться за чемпионство в РПЛ в этом сезоне?

— «Спартаку» нужно укрепиться, взять по одному футболисту в каждую линию: защитника получше, хорошего и забивного нападающего, — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

