Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» нацелилась на нападающего молодёжной сборной Бельгии — Тавольери

«Барселона» нацелилась на нападающего молодёжной сборной Бельгии — Тавольери
Комментарии

«Барселона» проявляет интерес к 17-летнему нападающему молодёжной сборной Бельгии и клуба НКСТ, связанного с «Брюгге», Джесси Бисиву. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.

По информации источника, спортивное руководство сине-гранатовых уже встретилось с бельгийским футболистом и его окружением с целью договориться о его подписании. Подчёркивается, что Бисиву ещё не принял решение относительно своего будущего.

В нынешнем сезоне Бисиву принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

Материалы по теме
«Барселона» может купить Бастони на замену Араухо — Моретто

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android