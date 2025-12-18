«Барселона» нацелилась на нападающего молодёжной сборной Бельгии — Тавольери

«Барселона» проявляет интерес к 17-летнему нападающему молодёжной сборной Бельгии и клуба НКСТ, связанного с «Брюгге», Джесси Бисиву. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.

По информации источника, спортивное руководство сине-гранатовых уже встретилось с бельгийским футболистом и его окружением с целью договориться о его подписании. Подчёркивается, что Бисиву ещё не принял решение относительно своего будущего.

В нынешнем сезоне Бисиву принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

