Футбол Новости

Сауль после поражения от «ПСЖ» извинился перед болельщиками «Фламенго»

Сауль после поражения от «ПСЖ» извинился перед болельщиками «Фламенго»
Полузащитник бразильского «Фламенго» Сауль Ньигес в соцсетях принёс извинения болельщикам своей команды за поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:1, 2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка — 2025.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Честно говоря, я очень расстроен вчерашним поражением. Но я также должен сказать, что очень горжусь тем, что являюсь частью «Фламенго» и делю раздевалку с этими товарищами по команде. Вчера я потерпел неудачу в очень важный момент, да. Однако с тех пор я работаю усерднее, чем когда-либо, чтобы дать «Фламенго» и сборной то, чего они заслуживают. Извините. Однажды «Фламенго» — всегда «Фламенго», — написал футболист.

