Сауль после поражения от «ПСЖ» извинился перед болельщиками «Фламенго»

Полузащитник бразильского «Фламенго» Сауль Ньигес в соцсетях принёс извинения болельщикам своей команды за поражение от «Пари Сен-Жермен» (1:1, 2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка — 2025.

«Честно говоря, я очень расстроен вчерашним поражением. Но я также должен сказать, что очень горжусь тем, что являюсь частью «Фламенго» и делю раздевалку с этими товарищами по команде. Вчера я потерпел неудачу в очень важный момент, да. Однако с тех пор я работаю усерднее, чем когда-либо, чтобы дать «Фламенго» и сборной то, чего они заслуживают. Извините. Однажды «Фламенго» — всегда «Фламенго», — написал футболист.