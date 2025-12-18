Скидки
Главная Футбол Новости

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш может продолжить карьеру в Англии — TEAMtalk

Английский «Ньюкасл Юнайтед» провёл переговоры с саудовским клубом «Аль-Хиляль» относительно возможного трансфера полузащитника Рубена Невеша. Об этом сообщает TEAMtalk.

По данным источника, саудовский клуб готов продать футболиста в январе, поскольку у него не получается продлить с португальцем контракт, рассчитанный до лета 2026 года. «Манчестер Юнайтед» также контактировал с саудовцами касательно сделки. Сам португалец уже проинформировал своих представителей о желании вернуться в один из европейских чемпионатов.

Рубен Невеш выступает за «Аль-Хиляль» с лета 2023-го. В составе этой команды он становился чемпионом Саудовской Аравии.

