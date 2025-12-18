Скидки
«Не вижу, не читаю, не слышу, а занимаюсь своим делом». Черчесов — о восприятии критики

«Не вижу, не читаю, не слышу, а занимаюсь своим делом». Черчесов — о восприятии критики
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о том, как он воспринимает критику, связанную с его профессиональной деятельностью.

«Во-первых, рад что вы умеете читать и читаете. Я, наверное, не умею читать, поэтому не читаю. Наверное, и со слухом у вас хорошо? Мне в этом деле тоже не повезло, я плохо слышу. Поэтому не вижу, не читаю, не слышу, а занимаюсь своим делом, а кто это [критику] говорит, он в психологии не разбирается, я сейчас даже не про тренерскую работу говорю, потому что есть всегда определённый уровень, фундамент», — сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиге команда из Грозного набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

