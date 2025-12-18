Бастони отреагировал на информацию об интересе «Барселоны» к нему

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к нему. Ранее СМИ сообщали, что сине-гранатовые рассматривают 26-летнего игрока в качестве потенциальной замены для Рональда Араухо.

«Меня радует, когда я вижу подобные упоминания. Это значит, что у меня всё хорошо, но в них нет правды, совсем. Я счастлив здесь, в «Интере», и у меня нет никаких проблем в этой команде. Даже не обращаю внимания на новости», — приводит слова Бастони журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Материалы по теме «Барселона» может купить Бастони на замену Араухо — Моретто

Самый дорогой трансфер в истории футбола: