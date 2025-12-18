Тренер «Вест Хэма» Санту хочет видеть в клубе хавбека «Аль-Хиляля» Невеша — TEAMtalk

Португальский полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш заинтересовал «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает TEAMtalk.

По данным источника, интерес лондонцев к футболисту — личная инициатива главного тренера команды Нуну Эшпириту Санту, который работал с Невешем в «Порту» и «Вулверхэмптоне». «Молотобойцы» осознают, что эту сделку будет непросто осуществить в финансовом плане, а нынешнее турнирное положение команды также может усложнить работу в этом направлении. Клубы из других лиг, входящих в топ-5, также следят за ситуацией, но возвращение в английскую Премьер-лигу — приоритетный вариант для хавбека.

На данный момент «Вест Хэм Юнайтед» находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.