Станкович согласовал все условия с «Црвеной Звездой» и вскоре возглавит команду — источник

Бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович согласовал все условия личного контракта с «Црвеной Звездой». Об этом сообщает Telegraf.

По информации источника, 47-летний специалист должен приступить к работе с командой в начале января. Станкович сменит на посту главного тренера «Црвены Звезды» Владана Милоевича.

«Спартак» объявил об уходе Станковича из клуба 11 ноября. Сербский специалист возглавлял красно-белых с лета 2024 года. За этот период под руководством Станковича москвичи провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

Сербский тренер уже возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год.

