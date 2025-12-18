«Наполи» — «Милан»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Италии

Сегодня, 18 декабря, пройдёт матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором сразятся «Наполи» и «Милан». Встречу примет стадион «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В качестве главного арбитра выступит итальянец Лука Цуфферли. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Наполи»: Милинкович-Савич, Ррахмани, Жесус, Ди Лоренцо, Лоботка, Мактоминей, Политано, Спинаццола, Элмас, Нерес, Хойлунд.

«Милан»: Меньян, де Винтер, Томори, Павлович, Салемакерс, Лофтус-Чик, Рабьо, Яшари, Эступиньян, Нкунку, Пулишич.

За Суперкубок Италии поборются четыре команды: действующий победитель Серии А «Наполи», серебряный призёр «Интер», обладатель Кубка Италии «Болонья» и финалист турнира «Милан».

В 2024 году Суперкубок Италии выиграл «Милан», победивший в финале «Интер» со счётом 3:2.