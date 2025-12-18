Летом клубы смогут купить Бруну Фернандеша за £ 57 млн, он интересен «Баварии» — talkSPORT

Футболисты «Манчестер Юнайтед» считают, что полузащитник и капитан команды Бруну Фернандеш может в скором времени покинуть её на фоне своего интервью, в котором он выразил досаду из-за желания манкунианцев продать его минувшим летом. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, в контракте 31-летнего футболиста есть пункт, согласно которому грядущим летом иностранные клубы смогут приобрести его за £ 57 млн (€ 64,9 млн). Подчёркивается, что «Бавария» остаётся большим поклонником игры португальского полузащитника.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

