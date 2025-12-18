Станислав Черчесов: ни «Динамо», ни «Спартак» ко мне не обращались

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, поступали ли ему предложения о работе со стороны московских «Спартака» и «Динамо».

«Эти разговоры не имеют никакой почвы. Вот есть два клуба европейских, вот это точно, я знаю, мне звонили конкретно. Ну, я сижу перед вами. Названия этих клубов? Конечно, есть. Зачем вам знать? Ни «Динамо», ни «Спартак» ко мне не обращались. На сегодняшний день я не знаю, о чём вы говорите. Говорю как есть», — сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. Действующий контракт Черчесова с клубом рассчитан до 2028 года.