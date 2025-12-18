Скидки
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Спутница Роналду Джорджина: благодаря интересу, который вызываю, я помогаю нуждающимся

Спутница Роналду Джорджина: благодаря интересу, который вызываю, я помогаю нуждающимся
Комментарии

Модель Джорджина Родригес, являющаяся возлюбленной нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала, как воспринимает к себе внимание со стороны СМИ.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы начать чувствовать себя знаменитостью: это не произошло в одночасье. Даже сейчас я всё ещё удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру, и я думаю, что никогда к этому не привыкну, потому что родилась обычным человеком.

Я получаю от славы огромную пользу, потому что она даёт мне доступ к работе, которой я не смогла бы заниматься, если бы была неизвестна. Благодаря интересу, который я вызываю, я также могу помогать нуждающимся или повышать осведомлённость о некоторых социальных проблемах. Недостаток в том, что простые вещи, которые я делала каждый день до знакомства с Криштиану — например, ходить в спортзал, гулять по центру Мадрида с подругой или пить кофе на террасе, не чувствуя, что за мной наблюдают, — теперь стали невозможны», — приводит слова Родригес Elle.

