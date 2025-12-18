Зидан ещё не подписал контракт со сборной Франции, но он не возглавит «Реал» — Романо

Французский тренер Зинедин Зидан не вернётся в мадридский «Реал», несмотря на слухи об этом в последнее время. 53-летний специалист сосредоточен на работе в сборной Франции, пост главного тренера которой покинет Дидье Дешам после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент Зидан не подписал контракт с Федерацией футбола Франции (FFF), однако есть чёткий план подобного сотрудничества.

Француз возглавлял «сливочных» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством «Королевский клуб» трижды выигрывал Лигу чемпионов.

