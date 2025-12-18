Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан ещё не подписал контракт со сборной Франции, но он не возглавит «Реал» — Романо

Зидан ещё не подписал контракт со сборной Франции, но он не возглавит «Реал» — Романо
Комментарии

Французский тренер Зинедин Зидан не вернётся в мадридский «Реал», несмотря на слухи об этом в последнее время. 53-летний специалист сосредоточен на работе в сборной Франции, пост главного тренера которой покинет Дидье Дешам после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент Зидан не подписал контракт с Федерацией футбола Франции (FFF), однако есть чёткий план подобного сотрудничества.

Француз возглавлял «сливочных» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством «Королевский клуб» трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Романо: Зидан не вернётся в «Реал» в случае отставки Хаби Алонсо

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android