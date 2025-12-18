Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов — один из трёх игроков, отмеченных «ПСЖ» в отчёте после матча с «Фламенго»

Сафонов — один из трёх игроков, отмеченных «ПСЖ» в отчёте после матча с «Фламенго»
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал одним из трёх футболистов команды, отмеченных отдельно в отчёте после финального матча Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Он был опубликован на официальном сайте парижского клуба.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

В отчёте подчёркивается, что россиянин стал первым голкипером «ПСЖ» в XXI веке, отразившим четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Также французский гранд отдельно отметил крайнего нападающего Хвичу Кварацхелию, гол которого в игре с «Фламенго» стал третьим в последних четырёх встречах во всех турнирах за «ПСЖ», и полузащитника Витинью. Португалец коснулся мяча не менее 100 раз за матч в 36-й раз в 2025 году во всех турнирах, вместе взятых (122 касания во встрече с «Фламенго»). Ни у одного футболиста из топ-5 лиг нет больше таких матчей в этом году (столько же игр у Йозуа Киммиха из «Баварии»).

Материалы по теме
Президент РФС Дюков поздравил Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android