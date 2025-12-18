Агент Артиги: не думаю, что клуб Франка отпустит его в «Рубин»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы главного тренера «Петру Атлетику» Франка Артиги, не считает, что ангольский клуб отпустит испанского специалиста ради работы в команде Мир РПЛ. Ранее появились слухи, что «Рубин» близок к увольнению Рашида Рахимова с поста главного тренера.

«Я бы не хотел комментировать предварительные разговоры о назначении Артиги в «Рубин». Рабочие моменты есть рабочие моменты. Но могу прокомментировать с точки зрения выбора: кого сегодня можно назначить? Это проблема для «Спартака», «Динамо», «Рубина». Лучше Артиги нет никого. Дело не в том, что я представляю его интересы, — это объективно. Он сохранил «Химки» в РПЛ и так воспитал игроков, что теперь они играют в «Локомотиве». Не думаю, что сейчас клуб Артиги отпустит его, а контракт — до мая», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

