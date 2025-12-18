Селюк: если Карпину нужно три года и приобрести новую команду, то Артига приходит и делает

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о тренере Франке Артиге, к которому проявляет интерес казанский «Рубин».

«Есть коллегиальная зависть: Артига 10 лет был в «Барселоне», просто посмотрите на его опыт. Нет, нужны россияне. Если Карпину нужно три года и приобрести новую команду, то Артига приходит и делает. За счёт тренировочного процесса, грамотной подготовки игроков он добивается результата. «Рубин», как и «Ростов», — лёгкое болотце. Лучшие из худших или худшие из лучших: ни за что не борются, а бюджеты огромные», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.