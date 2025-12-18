Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» вряд ли распродал все майки Сафонова, в магазине также недоступны товары с Шевалье

«ПСЖ» вряд ли распродал все майки Сафонова, в магазине также недоступны товары с Шевалье
Комментарии

«ПСЖ» вряд ли распродал все майки с номером российского вратаря Матвея Сафонова после победы парижского клуба в финале Межконтинентального кубка над бразильским «Фламенго».

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

В официальном онлайн-магазине клуба нет футболок Сафонова, как и другой атрибутики с его именем. Однако на сайте магазина также отсутствует атрибутика с именем другого голкипера парижан Люка Шевалье. Правдивость информации о полной продаже футболок с именем Сафонова не предоставляется возможным проверить, так как в предлагаемом списке отсутствуют голкиперы команды. Отдельной страницы товаров Сафонова, как и товаров Шевалье, не существует. Подобный раздел есть только у полевых футболистов команды.

Российский голкипер «ПСЖ» отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Для голкипера это шестой трофей в составе французского клуба. Ранее с парижанами он взял чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Материалы по теме
Болельщики «ПСЖ» посвятили песню Сафонову и призвали назвать в его честь улицу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android