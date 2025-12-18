«ПСЖ» вряд ли распродал все майки Сафонова, в магазине также недоступны товары с Шевалье

«ПСЖ» вряд ли распродал все майки с номером российского вратаря Матвея Сафонова после победы парижского клуба в финале Межконтинентального кубка над бразильским «Фламенго».

В официальном онлайн-магазине клуба нет футболок Сафонова, как и другой атрибутики с его именем. Однако на сайте магазина также отсутствует атрибутика с именем другого голкипера парижан Люка Шевалье. Правдивость информации о полной продаже футболок с именем Сафонова не предоставляется возможным проверить, так как в предлагаемом списке отсутствуют голкиперы команды. Отдельной страницы товаров Сафонова, как и товаров Шевалье, не существует. Подобный раздел есть только у полевых футболистов команды.

Российский голкипер «ПСЖ» отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Для голкипера это шестой трофей в составе французского клуба. Ранее с парижанами он взял чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.