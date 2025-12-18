Скидки
Футбол

«Посреди дороги стоял Сафонов...» Бразильское издание сделало шарж на российского вратаря

«Посреди дороги стоял Сафонов...» Бразильское издание сделало шарж на российского вратаря
Комментарии

Бразильское интернет-издание Globo на своей странице в социальной сети X опубликовало шарж Марио Альберто на российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова после финального матча Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Голкипер отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии, став первым футболистом в истории турниров ФИФА с таким достижением.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Посреди дороги стоял Сафонов...» — написано в сообщении Globo.

Фото: Ge.Globo

На шарже Сафонов представлен в виде стены, в которую врезался красно-чёрный стервятник.

Россиянин выступает в составе «ПСЖ» с лета 2024 года, когда он перешёл из «Краснодара». За этот период 26-летний вратарь выиграл шесть трофеев. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Матыцин: уверен, сейчас случится вратарский бум, многие захотят стать как Сафонов

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год:

Комментарии
