«Посреди дороги стоял Сафонов...» Бразильское издание сделало шарж на российского вратаря

Бразильское интернет-издание Globo на своей странице в социальной сети X опубликовало шарж Марио Альберто на российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова после финального матча Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Голкипер отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии, став первым футболистом в истории турниров ФИФА с таким достижением.

«Посреди дороги стоял Сафонов...» — написано в сообщении Globo.

Фото: Ge.Globo

На шарже Сафонов представлен в виде стены, в которую врезался красно-чёрный стервятник.

Россиянин выступает в составе «ПСЖ» с лета 2024 года, когда он перешёл из «Краснодара». За этот период 26-летний вратарь выиграл шесть трофеев. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год: