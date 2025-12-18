Скидки
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
23:00 Мск
Защитник Мерлен может покинуть «Ренн» в январе — Footmercato

Защитник Мерлен может покинуть «Ренн» в январе — Footmercato
Защитник молодёжной сборной Франции Кентен Мерлен в январе может уйти из «Ренна». Об этом сообщает Footmercato.

По данным источника, футболиста не устраивает роль в команде, поскольку на его позиции всё чаще на поле выходит Мусса Аль-Тамари. Отмечается, что Мерлен не исключает ухода из стана красно-чёрных в рамках ближайшего трансферного окна. Окружение игрока призывает его не спешить со своим выбором относительно продолжения карьеры. Клубы из Англии и Испании следят за ситуацией.

В 15 матчах нынешнего клубного сезона Мерлен отдал три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость француза составляет € 12 млн.

