«Мы не друзья». Черчесов — о Карпине

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«У меня абсолютно с ним нормальные отношения. Я помню, когда уже был чемпионом Советского Союза, вот его только привели в «Спартак». Был всегда дисциплинированный, такой целеустремлённый парень, хорошо играл, карьера у него сложилась футбольная хорошо в Испании. Сейчас он функционер, тренер, вот я его видел, когда хоронили Никиту Павловича [Симоняна]. Я его спросил, как семья. Вот такие отношения. Естественно, мы не друзья. Мы не дружим», — сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

