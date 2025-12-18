Лапорта: «Реал» вынужден говорить о «Барселоне», чтобы отвлекать от своих проблем

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказал мнение, что в мадридском «Реале» периодически говорят о сине-гранатовых, чтобы отвлекать общественность от проблем «сливочных».

«Радость вернулась в «Барселону», и им приходится говорить только о «Барсе», чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков. У меня будет время поговорить об этом позже. Не здесь и сейчас, а в более спокойной обстановке, потому что, я думаю, ситуация выходит из-под контроля», — приводит слова Лапорты AS.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес назвал дело Негрейры самым серьёзным скандалом в футболе.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

Материалы по теме Флорентино Перес: дело Негрейры — самый серьёзный скандал в футболе

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: