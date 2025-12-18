«Марсель» объявил о продлении аренды домашнего стадиона «Оранж Велодром»

«Марсель» на официальном сайте объявил о продлении аренды стадиона «Оранж Велодром» на 15 лет.

«Футбольный клуб «Олимпик Марсель» приветствует достигнутое соглашение с городом Марсель о новом договоре аренды стадиона «Оранж Велодром», заключённом на 15-летний срок.

Это новое соглашение представляет собой важный шаг в проекте развития клуба «Олимпик Марсель». Оно открывает возможность поэтапного осуществления инвестиций, направленных на улучшение условий для болельщиков и гостей, усиление мер безопасности и модернизацию стадионных площадок, являющихся сердцем жизни клуба.

Настоящее соглашение отвечает рекомендациям, сделанным на министерском уровне, а также рекомендациям регионального контрольно-ревизионного управления, определяя чёткие, сбалансированные и устойчивые условия для функционирования стадиона как для клуба, так и для местного сообщества и всех заинтересованных сторон.

В рамках этого соглашения «Олимпик Марсель» подтверждает свою приверженность амбициозному и устойчивому проекту, служащему на благо болельщиков и способствующему развитию спорта и экономики Марселя», — сказано на официальном сайте провансальцев.