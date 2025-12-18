Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» объявил о продлении аренды домашнего стадиона «Оранж Велодром»

«Марсель» объявил о продлении аренды домашнего стадиона «Оранж Велодром»
Комментарии

«Марсель» на официальном сайте объявил о продлении аренды стадиона «Оранж Велодром» на 15 лет.

«Футбольный клуб «Олимпик Марсель» приветствует достигнутое соглашение с городом Марсель о новом договоре аренды стадиона «Оранж Велодром», заключённом на 15-летний срок.

Это новое соглашение представляет собой важный шаг в проекте развития клуба «Олимпик Марсель». Оно открывает возможность поэтапного осуществления инвестиций, направленных на улучшение условий для болельщиков и гостей, усиление мер безопасности и модернизацию стадионных площадок, являющихся сердцем жизни клуба.

Настоящее соглашение отвечает рекомендациям, сделанным на министерском уровне, а также рекомендациям регионального контрольно-ревизионного управления, определяя чёткие, сбалансированные и устойчивые условия для функционирования стадиона как для клуба, так и для местного сообщества и всех заинтересованных сторон.

В рамках этого соглашения «Олимпик Марсель» подтверждает свою приверженность амбициозному и устойчивому проекту, служащему на благо болельщиков и способствующему развитию спорта и экономики Марселя», — сказано на официальном сайте провансальцев.

Материалы по теме
«Марсель» установил бомбардирский рекорд, обыграв «Монако» Головина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android