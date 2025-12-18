«ПСЖ» показ форму с нашивкой победителей Межконтинентального кубка

Пресс-служба «ПСЖ» на своей странице в социальной сети X представила домашнюю форму команды с нашивкой победителей Межконтинентального кубка.

Фото: Shop.psg.fr

В среду, 17 декабря, «ПСЖ» победил на Межконтинентальном кубке ФИФА. В финальной встрече парижский клуб одолел «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече в воротах французского гранда играл российский вратарь Матвей Сафонов. 26-летний голкипер отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии, став первым футболистом в истории турниров ФИФА с таким достижением.

В 2025 году «ПСЖ» взял шесть трофеев и повторил рекорд «Барселоны» и «Баварии» по числу завоёванных титулов за один календарный год.

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год: