«ПСЖ» показ форму с нашивкой победителей Межконтинентального кубка
Пресс-служба «ПСЖ» на своей странице в социальной сети X представила домашнюю форму команды с нашивкой победителей Межконтинентального кубка.
Фото: Shop.psg.fr
В среду, 17 декабря, «ПСЖ» победил на Межконтинентальном кубке ФИФА. В финальной встрече парижский клуб одолел «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече в воротах французского гранда играл российский вратарь Матвей Сафонов. 26-летний голкипер отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии, став первым футболистом в истории турниров ФИФА с таким достижением.
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
В 2025 году «ПСЖ» взял шесть трофеев и повторил рекорд «Барселоны» и «Баварии» по числу завоёванных титулов за один календарный год.
Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год:
