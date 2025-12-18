Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн — о своей карьере: могу играть ещё много лет, нахожусь в расцвете сил

Кейн — о своей карьере: могу играть ещё много лет, нахожусь в расцвете сил
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о перспективах своей карьеры в качестве игрока.

«Мне сейчас 32 года, возраст, когда люди просто предполагают, что ты начнёшь сбавлять обороты и карьера подходит к концу. Но я чувствую, что нахожусь на самом пике. Даже если я посмотрю на статистику по бегу за этот сезон, я пробегаю столько, сколько никогда раньше. Я чувствую, что могу играть ещё много лет, нахожусь в расцвете сил и надеюсь, что это продлится ещё несколько лет. Как мы знаем, в футболе всё может измениться довольно быстро, так что посмотрим. Прямо сейчас я чувствую себя по-настоящему хорошо», — приводит слова Кейна официальный сайт Бундеслиги.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Баварию» 24 матча во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Гарри Кейн назвал самый запоминающийся гол «Баварии» в 2025 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android