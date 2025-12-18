Скидки
«МЮ» может перехватить Семеньо у «Сити» из-за сомнений в будущем Гвардиолы — The Telegraph

«Манчестер Юнайтед» приложит все усилия для покупки нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо в январе. На 25-летнего футболиста также претендует «Манчестер Сити», однако «красные дьяволы» рассчитывают использовать неопределённость в будущем главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы в качестве аргумента в свою пользу. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, помимо «Манчестер Сити», манкунианцы также конкурируют с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». С января сумма отступных в контракте Семеньо начнёт составлять £ 65 млн (€ 74,1 млн).

Ранее The Athletic сообщил, что Гвардиола может покинуть стан «горожан» по окончании нынешнего сезона, но на текущий момент решение не принято.

