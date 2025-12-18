Скидки
Главная Футбол Новости

«Аура». «ПСЖ» опубликовал фотографию Сафонова с трофеем Межконтинентального кубка ФИФА

«Аура». «ПСЖ» опубликовал фотографию Сафонова с трофеем Межконтинентального кубка ФИФА
Комментарии

Бразильский аккаунт «ПСЖ» на своей странице в социальной сети X опубликовал фотографию российского вратаря парижского клуба Матвея Сафонова, держащего трофей Межконтинентального кубка ФИФА. При этом данное фото было сопровождено комментарием: «Аура».

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

В среду, 17 декабря, Сафонов с «ПСЖ» победил «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) на Межконтинентальном кубке. Российский голкипер отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии, став первым голкипером в истории турниров ФИФА с таким достижением.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

Россиянин выступает в составе «ПСЖ» с лета 2024 года, когда он перешёл из «Краснодара». За этот период 26-летний вратарь выиграл шесть трофеев. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

