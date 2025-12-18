«Аура». «ПСЖ» опубликовал фотографию Сафонова с трофеем Межконтинентального кубка ФИФА

Бразильский аккаунт «ПСЖ» на своей странице в социальной сети X опубликовал фотографию российского вратаря парижского клуба Матвея Сафонова, держащего трофей Межконтинентального кубка ФИФА. При этом данное фото было сопровождено комментарием: «Аура».

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

В среду, 17 декабря, Сафонов с «ПСЖ» победил «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) на Межконтинентальном кубке. Российский голкипер отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии, став первым голкипером в истории турниров ФИФА с таким достижением.

Россиянин выступает в составе «ПСЖ» с лета 2024 года, когда он перешёл из «Краснодара». За этот период 26-летний вратарь выиграл шесть трофеев. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год: