Кейн прокомментировал перспективы сборной Англии на чемпионате мира 2026 года

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о перспективах национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Думаю, сейчас мы находимся на том этапе, когда только победа может удовлетворить нас и страну. На прошлом чемпионате Европы у нас было такое же ощущение, потому что мы дошли до финала и вокруг нас всё ещё царил негатив. Мы знали, что, если мы не выиграем, этот негатив будет продолжаться, так и случилось, и это тоже часть проблемы. Мы занимаем четвёртое место в мировом рейтинге, и нас считают одними из фаворитов, поэтому мы должны это учитывать и принимать во внимание на турнире, уметь справляться с давлением. За последние восемь лет в составе национальной команды у нас было много хороших моментов, однако в конечном итоге сейчас главное — победа. Я с нетерпением жду этого вызова, и всякий раз, когда приближается крупный турнир, это пик твоей карьеры, пик давления, ожиданий и волнения. Мне интересно посмотреть, как я и команда справимся с этим», — приводит слова Кейна официальный сайт Бундеслиги.

На чемпионате мира — 2026 сборная Англии выступит в группе L. Её соперниками станут сборные Хорватии, Ганы и Панамы.