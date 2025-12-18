Скидки
В «Интере» отреагировали на информацию об интересе клуба к Эдуарду Сперцяну

Комментарии

Пресс-служба «Интера» отреагировала на слухи об интересе клуба к полузащитнику и капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Ранее о данном интересе писал аккаунт Chase на своей странице в социальной сети X.

«У нас нет никакой информации о том, что «Интер» намерен подписать Эдуарда Сперцяна», — сообщили в пресс-службе «Интера» корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

