Левандовски готов пойти на понижение оклада ради ещё года игры за «Барселону» — Cadena Ser

37-летний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски хочет ещё год провести в каталонском клубе, контракт с которым у него заканчивается грядущим летом. Польский нападающий готов пойти на понижение заработной платы с целью пролонгации трудового соглашения. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, сине-гранатовые не продлят контракт с Левандовским на нынешних условиях.

Ранее сообщалось, что зарплата 37-летнего футболиста в «Барселоне» составляет € 33,3 млн в год.

Левандовски выступает в составе «блауграны» с лета 2022 года. За этот период форвард принял участие в 164 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 109 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

