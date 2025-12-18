Скидки
«300 ужасных дней подряд». Игрок «Арсенала» Жезус — о восстановлении после травмы

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус поделился подробностями периода восстановления после травмы крестообразных связок левого колена, которую он получил в январе. Впервые после этого повреждения бразилец смог сыграть в декабре.

«После разрыва передней крестообразной связки у меня было 300 ужасных дней подряд. Когда врач сказал, что я вышел из строя на 12 месяцев, то это надломило меня морально. Слава богу, в то время меня спасла моя семья. Думаю, без них я бы сошёл с ума. Первые несколько месяцев восстановления мне приходилось практически жить на диване. По утрам я спускался вниз на костылях, и это был мой мир… Лечение. Завтрак. Лечение. Обед. Лечение. Дневной сон. Лечение.

Я смотрел матчи «Арсенала» по телевизору, и для меня это было худшее чувство на свете. Каждый футболист знает это чувство тревоги. Я был совершенно беспомощен, находился лишь в роли болельщика. Каждый раз, когда мы промахивались, я бросал подушки. Всё, чего ты хочешь, это помочь, но не можешь. [Моя трёхлетняя дочь] Хелена видела, что я расстроен, но она ещё ничего не понимает в футболе», — приводит слова Жезуса The Players' Tribune.

