«Возьми свисток и тренируй сам». Черчесов — о ситуациях с оказанием на него давления

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, как поступает в ситуациях, когда на него пытаются оказывать давление при выполнении профессиональных обязанностей.

«Везде есть президенты, везде есть генеральные директора, спортивные директора, везде есть футболисты-лидеры. Болельщики, опять же, с характером. Поэтому кто-то от незнания, кто-то – специально, как я говорил, кто-то ещё что-то… все что-то хотят тебе доказать. Поставь того, купи того, выгони этого, сделай то, поменяй того, тренируй так. У меня собрано много коллекций свистков, я каждому президенту, если начинают указывать, говорю: «Возьми свисток и тренируй сам», — сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.