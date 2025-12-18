Скидки
Футбол Новости

Габриэл Жезус: у меня остались незавершённые дела в «Арсенале»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус заявил, что в ближайшее время не намерен покидать свою нынешнюю команду.

«Люди спрашивают: «Почему бы тебе просто не уехать? Почему бы тебе не поехать в Саудовскую Аравию? Или не вернуться домой в Бразилию?» Мне бы очень хотелось, чтобы однажды всё закончилось в «Палмейрасе», где и началось, но не сегодня.

Я чувствую, что у меня остались незавершённые дела в «Арсенале». Я не хочу уходить. Когда я пришёл сюда, чтобы присоединиться к команде Микеля [Артеты], моей целью было не только забивать голы. Моей целью было выигрывать титулы. Когда я пришёл в Премьер-лигу, думаю, большинство людей отреагировали так: «О? Кто этот парень?» Они видели во мне чистого бомбардира.

Однако я сам себя так не вижу. Моя самая сильная сторона — готовность сделать всё возможное, чтобы помочь команде выиграть титулы. В «Сити» я играл на разных позициях. Иногда я делил нагрузку по забиванию голов с Агуэро. В другое время я играл на фланге. А иногда я использовал свою физическую силу, чтобы связывать игру. Думаю, именно поэтому Микель пригласил меня сюда много лет назад. Мне не всегда нужно быть «девяткой», чтобы помогать команде. Я здесь, чтобы войти в историю», — приводит слова Жезуса The Players' Tribune.

