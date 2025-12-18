Скидки
Тренер Массимилиано Аллегри готов пригласить 41-летнего Тьяго Силву в «Милан» — ESPN

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри готов предложить 41-летнему защитнику Тьяго Силве пополнить состав своей команды. Об этом сообщает ESPN.

Речь идёт о подписании трудового договора между футболистом и клубом, срок которого будет рассчитан на шесть месяцев. Таким образом защитник хочет подготовиться к чемпионату мира — 2026. Ранее Силва расторг контракт с «Флуминенсе».

До этого Силва выступал за «Челси», «ПСЖ», «Милан», московское «Динамо», «Порту» и ряд других клубов. В нынешнем сезоне Силва принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.


