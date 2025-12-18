«Можете увидеть меня как опорного полузащитника». Кейн — о своей позиции на поле

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о своей позиции на поле в нынешнем сезоне.

«В этом году были матчи, где вы видели, как я опускался гораздо глубже, чем обычно. Даже если учитывать нашу игру без мяча и то, как мы отходим назад, вы можете увидеть меня как опорного полузащитника или даже центрального защитника, и это может создать экстремальное впечатление. У нашей работы есть определённая структура, но я чувствую, что мне очень нравится эта роль, наслаждаюсь свободой, которая даёт мне возможность больше контролировать ситуацию, а не просто быть центральным нападающим. В обороне я чувствую, что могу очень помочь команде отборами, блокировкой и выносами мяча, и вы это видели на протяжении всего сезона. До конца сезона ещё будут игры, в которых я смогу часто опускаться вглубь поля, однако будут и встречи, где я смогу играть выше», — приводит слова Кейна официальный сайт Бундеслиги.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Баварию» 24 матча во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и сделал три результативные передачи.