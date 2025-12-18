40-летний Роналду не потерял в стоимости после обновления на Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в саудовской Про-Лиге. 40-летний нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду не потерял в стоимости по сравнению с майским обновлением. Португальский игрок по-прежнему оценивается в € 12 млн.

Отметим, что стоимость Роналду держится на отметке в € 12 млн в течение года, с декабря 2024 года.

В нынешнем сезоне 40-летний нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме Бруну Фернандеш отреагировал на мнение, что без Роналду сборная Португалии играет лучше

Роналду вынес торт шеф-повару «Аль-Насра» на день рождения: