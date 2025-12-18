Стоимость экс-игрока «Зенита» Малкома снизилась на € 2 млн — Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в саудовской Про-Лиге. 28-летний вингер «Аль-Хиляля» Малком потерял в стоимости € 2 млн и на текущий момент оценивается в € 20 млн.

Бразильский футболист выступает в составе «Аль-Хиляля» с лета 2023 года, куда он перешёл из «Зенита». Малком играл за сине-бело-голубых с лета 2019 года. На момент перехода в российский клуб Transfermarkt оценил нападающего в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Малком принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

