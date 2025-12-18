«Уже там хватит на подарки поварам и так далее». Черчесов — о системе штрафов в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о системе штрафов, которую ввёл в грозненском клубе.

«Есть дисциплина в армии, палочная называется. А есть дисциплина внутренняя. Вот я как бы за внутреннюю дисциплину, когда футболисты сами себя контролируют. Но дисциплина – это не то, что ты запрещаешь, а то, что ты отбрасываешь ненужное. Чемпионство должно в раздевалке родиться, оно рождается, когда появляется внутренняя дисциплина. Это надо привить. А что касается штрафов, то они не мне нужны. В «Ахмате», кстати, тоже есть штрафы. Я сегодня посчитал, там есть определённая сумма. Уже там хватит на подарки нашим поварам и так далее. Но это футболистам нужно, и вот вам любой скажет, что я никогда никого не ругаю за опоздание. Опоздал, мы ему поаплодировали, дальше продолжаем. Приносит на следующий день штраф и тренируйся дальше», — сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиге команда из Грозного набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.