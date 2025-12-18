Скидки
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Transfermarkt: Нуньес, Коман, Тео Эрнандес — самые подешевевшие игроки саудовской Про-Лиги

Transfermarkt: Нуньес, Коман, Тео Эрнандес — самые подешевевшие игроки саудовской Про-Лиги
Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в саудовской Про-Лиге.

Первое место в списке самых подешевевших игроков занял форвард «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес, стоимость которого снизилась на € 10 млн и теперь составляет € 35 млн. На второй строчке расположился вингер «Аль-Насра» Кингсли Коман, потерявший в стоимости € 8 млн (€ 22 млн). Третье место разделили два футболиста: крайний защитник «Аль-Хиляля» Тео Эрнандес, а также атакующий полузащитник «Аль-Ахли» Энцо Мийо. Цены обоих игроков снизились на € 7 млн и теперь составляют € 28 млн.

