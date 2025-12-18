«Наполи» — «Милан»: Хойлунд удвоил преимущество «партенопейцев» на 64-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором играют «Наполи» и «Милан». Встреча проходит на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В качестве главного арбитра выступает итальянец Лука Цуфферли. На данный момент счёт 2:0 в пользу неаполитанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 64-й минуте Расмус Хойлунд забил второй мяч «партенопейцев». Ранее, на 39-й минуте, Давид Нерес открыл счёт в этой игре и вывел неаполитанцев вперёд.

За Суперкубок Италии поборются четыре команды: действующий победитель Серии А «Наполи», серебряный призёр «Интер», обладатель Кубка Италии «Болонья» и финалист турнира «Милан».

В 2024 году Суперкубок Италии выиграл «Милан», победивший в финале «Интер» со счётом 3:2.