В «Марселе» обозначили приоритетные направления в трансферной работе

Президент марсельского «Олимпика» Пабло Лонгория высказался о приоритетах клуба в рамках ближайшего трансферного окна на фоне текущего финансового положения провансальцев. Ранее сообщалось, что чистый убыток «Марселя» за прошлый сезон может составить около € 37 млн.

«Нам необходимо улучшить экономическое положение клуба. Мы стремимся укрепить команду, постоянно над этим работаем. У нас небольшая ротация на позиции Гринвуда. Он может играть на разных позициях. Нам нужно больше атакующих игроков, если будут подобные варианты, мы их рассмотрим», — приводит слова Лонгории официальный сайт провансальцев.

На данный момент «Олимпик» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1.