«Манчестер Юнайтед» может купить вингера из Бундеслиги стоимостью € 60 млн — Bild

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 19-летнему левому нападающему «Кёльна» Саиду Эль-Мала. «Красные дьяволы» обратились к немецкому клубу, чтобы получить сведения о потенциальном переходе футболиста. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Bild.

По информации источника, «Кёльн» оценивает немецкого вингера в € 60 млн. За эту сумму клуб может продать Эль-Мала грядущим летом. Подчёркивается, что конкуренцию манкунианцам в борьбе за подписание нападающего может составить «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Эль-Мала принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

«Борнмут» мемом с Человеком-пауком отреагировал на рекорд в матче с «Манчестер Юнайтед»

Сколько стоят молодые футболисты:

