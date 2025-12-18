Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» нацелился на двух футболистов «Милана» — Calciomercato

«Арсенал» нацелился на двух футболистов «Милана» — Calciomercato
Комментарии

«Арсенал» проявляет интерес к двум футболистам «Милана»: к 19-летнему крайнему защитнику Давиде Бартезаги и 20-летнему вратарю Лоренцо Торриани. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, лондонский клуб может осуществить трансферы этих футболистов «в скором времени». Подчёркивается, что «канониры» не планируют вкладывать большие средства в грядущее трансферное окно, однако готовы привлекать молодых игроков.

В нынешнем сезоне Бартезаги принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Торриани не провёл ни одного матча за основную команду «россонери» в этом сезоне.

Материалы по теме
Габриэл Жезус: у меня остались незавершённые дела в «Арсенале»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android