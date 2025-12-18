Скидки
В «Марселе» высказались о будущем тренера Де Дзерби в клубе

Комментарии

Президент марсельского «Олимпика» Пабло Лонгория сообщил, что клуб настроен на долгосрочное сотрудничество с главным тренером команды Роберто Де Дзерби.

«С Роберто Де Дзерби ситуация предельно ясна. Мы хотим, чтобы он оставался на посту тренера ещё много лет. Я хочу, чтобы он был тренером ещё долго. Я доволен его работой, он идеальный тренер для «Марселя». Когда узнаёшь человека поближе, с каждым днём ​​желания работать с ним становится всё больше. Он — выдающийся специалист. Сейчас, в разгар сезона, не время говорить о будущем. Мы проведём откровенный разговор, когда придёт время. Он уже начинает говорить по-французски. Он адаптируется и хочет смотреть в будущее. Нам нужно будет соответствовать амбициям Роберто», — приводит слова Лонгории официальный сайт провансальцев.

На данный момент «Олимпик» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1.

