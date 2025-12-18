УЕФА наказал «Айнтрахт» за поведение болельщиков на матче с «Барселоной»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о наказании, назначенном «Айнтрахту» за поведение болельщиков на матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором команда уступила «Барселоне» со счётом 1:2.

Дисциплинарный комитет запретил болельщикам немецкого клуба посещение двух следующих выездных матчей в еврокубках. Кроме того, «Айнтрахт» был оштрафован на € 30 тыс. за использование пиротехники и бросание фанатами предметов, а также на € 8 тыс. — за причинение материального вреда. Франкфуртцев обязали урегулировать с «Барселоной» вопрос возмещения причинённого ущерба.

В ходе встречи фанаты немецкой команды разрушили ограждение, отделявшее их от болельщиков каталонского клуба, вырвали и разбили сиденья, а также умышленно разгромили туалеты. Кроме того, они подожгли семь дымовых шашек и бросали стаканчики с алкоголем и мочой в сторону болельщиков «Барселоны», что вызвало волну возмущения и напряжения на трибунах.