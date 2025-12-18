Скидки
23:00 Мск
УЕФА наказал «Айнтрахт» за поведение болельщиков на матче с «Барселоной»

Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о наказании, назначенном «Айнтрахту» за поведение болельщиков на матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором команда уступила «Барселоне» со счётом 1:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21'     1:1 Кунде – 50'     2:1 Кунде – 53'    

Дисциплинарный комитет запретил болельщикам немецкого клуба посещение двух следующих выездных матчей в еврокубках. Кроме того, «Айнтрахт» был оштрафован на € 30 тыс. за использование пиротехники и бросание фанатами предметов, а также на € 8 тыс. — за причинение материального вреда. Франкфуртцев обязали урегулировать с «Барселоной» вопрос возмещения причинённого ущерба.

В ходе встречи фанаты немецкой команды разрушили ограждение, отделявшее их от болельщиков каталонского клуба, вырвали и разбили сиденья, а также умышленно разгромили туалеты. Кроме того, они подожгли семь дымовых шашек и бросали стаканчики с алкоголем и мочой в сторону болельщиков «Барселоны», что вызвало волну возмущения и напряжения на трибунах.

Комментарии
