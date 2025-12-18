Скидки
Главная Футбол Новости

«Капитан подъехал». Агкацев выложил фотографию со Сперцяном с отдыха

Комментарии

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с полузащитником и капитаном команды Эдуардом Сперцяном. Ранее хавбек «быков» выложил фото из Дубая. На текущий момент игроки находятся в отпуске.

«Капитан подъехал», — написал Агкацев.

Фото: Из личного архива Станислава Агкацева

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Мурада Мусаева набрали 40 очков и на текущий момент занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на одно очко.

В 1-м туре после возобновления чемпионата России «Краснодар» встретится с «Ростовом». Игра состоится 28 февраля и пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

