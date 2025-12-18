Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наполи — Милан, результат матча 1/2 финала Суперкубка Италии, счёт 2:0, 18 декабря 2025 года

«Наполи» переиграл «Милан» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии
Комментарии

Окончен матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором играли «Наполи» и «Милан». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали неаполитанцы. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В качестве главного арбитра выступил итальянец Лука Цуфферли.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
18 декабря 2025, четверг. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Милан
Милан
1:0 Нерес – 39'     2:0 Хойлунд – 63'    

На 39-й минуте Давид Нерес открыл счёт в этой игре и вывел неаполитанцев вперёд. На 64-й минуте Расмус Хойлунд забил второй мяч «партенопейцев».

В другой встрече в рамках данного турнира сразятся серебряный призёр Серии А «Интер» и обладатель Кубка Италии «Болонья».

В 2024 году Суперкубок Италии взял «Милан», победивший в финале «Интер» со счётом 3:2.

Календарь матчей Суперкубка Италии
Турнирная сетка Суперкубка Италии
Материалы по теме
«Арсенал» нацелился на двух футболистов «Милана» — Calciomercato
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android