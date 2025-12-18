«Наполи» переиграл «Милан» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии

Окончен матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором играли «Наполи» и «Милан». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали неаполитанцы. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В качестве главного арбитра выступил итальянец Лука Цуфферли.

На 39-й минуте Давид Нерес открыл счёт в этой игре и вывел неаполитанцев вперёд. На 64-й минуте Расмус Хойлунд забил второй мяч «партенопейцев».

В другой встрече в рамках данного турнира сразятся серебряный призёр Серии А «Интер» и обладатель Кубка Италии «Болонья».

В 2024 году Суперкубок Италии взял «Милан», победивший в финале «Интер» со счётом 3:2.