Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Марселе» обозначили вектор развития инфраструктуры клуба

В «Марселе» обозначили вектор развития инфраструктуры клуба
Комментарии

Президент марсельского «Олимпика» Пабло Лонгория прокомментировал продление аренды домашнего стадиона команды «Оранж Велодром» на 15 лет.

«Это хорошая новость для всех. Это даёт нам больше возможностей и позволяет продолжать нашу работу. С момента открытия стадиона в 2015 году [после реконструкции] никаких масштабных работ не проводилось. Он не был спроектирован для максимизации коммерческой прибыли. Мы хотим улучшить впечатления от посещения, прибытия на арену, питания… Нам нужно улучшить ряд деталей внутри и вокруг стадиона. Он находится в центре города, что является преимуществом, но нам нужно с этим поработать, особенно над пространством вокруг стадиона. Достаточно ли у нас места для создания музея на стадионе? Нам нужно эффективнее использовать пространство», — приводит слова Лонгории официальный сайт провансальцев.

