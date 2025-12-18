Скидки
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
«Атлетик» Б в дополнительное время обыграл «Оуренсе» из третьего дивизиона в Кубке Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Оуренсе», выступающий в третьем дивизионе, и «Атлетик» Бильбао из Ла Лиги. Основное время встречи закончилось со счётом 0:0. В дополнительное время сильнее оказались красно-белые, которые победили со счётом 1:0.

Кубок Испании . 1/16. 1-й тур
18 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Оуренсе
Оренсе
Окончен
0 : 1
ДВ
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Хаурехисар – 105+1'    

На 105+1-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник «Атлетика» Микель Хаурехисар.

Эта игра стала первой для баскской команды в соревновании. В свою очередь, «Оуренсе» победил каталонскую «Жирону» со счётом 2:1.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона».

