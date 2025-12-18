«Атлетик» Б в дополнительное время обыграл «Оуренсе» из третьего дивизиона в Кубке Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Оуренсе», выступающий в третьем дивизионе, и «Атлетик» Бильбао из Ла Лиги. Основное время встречи закончилось со счётом 0:0. В дополнительное время сильнее оказались красно-белые, которые победили со счётом 1:0.

На 105+1-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник «Атлетика» Микель Хаурехисар.

Эта игра стала первой для баскской команды в соревновании. В свою очередь, «Оуренсе» победил каталонскую «Жирону» со счётом 2:1.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона».

