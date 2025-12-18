«Один из лучших, кого я тренировал. Я его, кстати, не люблю». Черчесов — об Игоре Денисове

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об экс-полузащитнике «Зенита» и московского «Динамо» Игоре Денисове.

«Денисов был один из лучших футболистов, кого я тренировал. Я его, кстати, не люблю, и он меня, наверное, тоже не любит. Я видел, как он играет. Так как он предвосхищал ситуацию, сорвать атаку соперника, это уметь надо. Это у него есть. Поэтому такого футболиста, я думаю, у меня больше не было. Вот именно с таким набором качеств. Были другие, которые, могли пас лучше отдать, быстрее были, ещё что-то. А он спортсменистый, собранный, нацеленный на результат. Другое дело, что иногда вещи случаются, которые надо разруливать», — сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

Денисов играл под руководством Черчесова в московском «Динамо», когда специалист возглавлял команду в сезоне-2014/2015.