Главная Футбол Новости

Эксперт RMC: Шевалье подавлен и уязвим. Сафонов жаждет побед и хочет сокрушить конкурента

Комментарии

Французский журналист Даниэль Риоло высказался о конкуренции между российским вратарём Матвеем Сафоновым и голкипером Люка Шевалье в «ПСЖ».

«Должно быть, что-то происходит на тренировках. Видимо, он [Шевалье] не показывает там высокого уровня. Он находится в состоянии психологической подавленности, разочарован началом сезона и абсолютно уязвим.

Кроме того, рядом находится человек [Сафонов], который голоден и считает, что ему следовало бы играть больше. Он упустил свой шанс в минувшем году, когда ему дали сыграть в матче с «Баварией» в Мюнхене, потому что у Доннаруммы был небольшой спад в то время.

Но у него появился второй, и этот парень жаждет побед и хочет сокрушить Шевалье, которому теперь нужно выбираться из ситуации. Профессиональный футбол — спорт не для слабаков», — сказал Риоло в эфире передачи After Foot на RMC Sport.

В среду, 17 декабря, Сафонов с «ПСЖ» победил на Межконтинентальном кубке ФИФА. В финальной встрече парижский клуб обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Российский голкипер отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии, став первым голкипером в истории турниров ФИФА с таким достижением.

